L’isola di Andrea la recensione | una storia imperfetta ma piena di energia

Come il bambino protagonista, Antonio Capuano dirige con semplicità - ma tanta energia e libertà narrativa - la storia di una separazione. Al centro Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni. Affrontiamo sempre con grande curiosità e rispetto le opere dei grandi autori italiani, soprattutto quando si tratta di nomi che hanno fatto la storia del nostro cinema e che ancora continuano a mettersi in gioco e proporre le proprie storie, i propri film, al pubblico. È il caso di Antonio Capuano, che alla Mostra del Cinema di Venezia ha portato il suo ultimo lavoro, l'undicesimo del regista partenopeo che a 85 anni di età dimostra di avere ancora "qualcosa da dire", parafrasando il suo stesso alter ego presente in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino: L'isola di .

