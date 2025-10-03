L' isola di Andrea | la recensione del film di Antonio Capuano con Vinicio Marchioni e Teresa Saponangelo
Il doloroso percorso burocratico di condivisione di una separazione, una coppia che racconta la propria crisi e il rapporto con il figlio bambino. Il ritorno di Antonio Capuano mantiene sincerità e passione, contro sobrietà e prudenza. La recensione di Mauro Donzelli de L'isola di Andrea. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Antonio Capuano riceverà il Premio Bianchi alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, dove presenterà L'isola di Andrea
L'isola di Andrea: in esclusiva la locandina del nuovo legal drama di Antonio Capuano, a Venezia 2025
L’isola di Andrea: recensione del film di Antonio Capuano - La recensione di L'isola di Andrea, il film di Antonio Capuano con Vinicio Marchioni, Teresa Saponangelo e Andrea Migliucci. Segnala cinematographe.it
L’isola di Andrea (2025). Un naufragio cinematografico travestito da drama familiare - Un presunto legal drama che dovrebbe esplorare le complessità della separazione coniugale attraverso gli occhi di un bambino. Secondo locchiodelcineasta.com