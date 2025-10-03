L’Isola che non c’è celebra a Città della Scienza i 10 anni di vita | festa con De Luca e Manfredi

Festeggiare un decennio di battaglie, servizi e comunità: è questo il cuore dell’incontro “I nostri primi 10 anni”, organizzato dall’Associazione L’Isola che non c’è Onlus che si terrà venerdì 17 ottobre, a partire dalle 16.00, negli spazi di Città della Scienza. All’appuntamento parteciperanno rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, esponenti del mondo della ricerca e i membri del direttivo dell’associazione. Nata nel 2015 da un gruppo di genitori determinati a tutelare i diritti dei bambini affetti da diabete di tipo 1, L’Isola che non c’è arriva al decimo anno di attività con un bilancio fatto di servizi, progetti e un’intensa attività di rete. 🔗 Leggi su Ildenaro.it