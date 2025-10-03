L’Isola che non c’è celebra a Città della Scienza i 10 anni di vita | festa con De Luca e Manfredi
Festeggiare un decennio di battaglie, servizi e comunità: è questo il cuore dell’incontro “I nostri primi 10 anni”, organizzato dall’Associazione L’Isola che non c’è Onlus che si terrà venerdì 17 ottobre, a partire dalle 16.00, negli spazi di Città della Scienza. All’appuntamento parteciperanno rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, esponenti del mondo della ricerca e i membri del direttivo dell’associazione. Nata nel 2015 da un gruppo di genitori determinati a tutelare i diritti dei bambini affetti da diabete di tipo 1, L’Isola che non c’è arriva al decimo anno di attività con un bilancio fatto di servizi, progetti e un’intensa attività di rete. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: isola - celebra
Tropea celebra la Madonna dell’Isola: fede, tradizione e spettacolo sul mare di Ferragosto
Il Marina di Procida celebra i suoi primi vent’anni: simbolo di eccellenza nautica e motore di sviluppo per l’isola
Benvenuto Ottobre È tempo di raccolta delle olive in Sardegna! Ottobre celebra un rito antico che unisce l'uomo e la terra. L'ulivo, con le sue radici nuragiche, è simbolo di pace, prosperità e fertilità della nostra isola. Scopri questo mese nel Calendario D - facebook.com Vai su Facebook