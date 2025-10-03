L’inverno arriva in anticipo in Italia da questa data temperature a picco

3 ott 2025

Inizio di ottobre all’insegna del freddo in Italia. Temperatura in picchiata in attesa di una nuova svolta attesa per la prossima settimana  Un inizio di ottobre all’insegna del clima autunnale in Italia soprattutto per quanto riguarda le temperature, in calo e al di sotto della media del periodo in varie parti della Penisola. La causa. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

