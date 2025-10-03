L’intervista Wanda Ferro zittisce Tridico | La mia storia è senza ombre Con noi la Calabria è decollata
Wanda Ferro, sottosegretario al Ministero dell’interno e candidata come capolista di Fratelli d’Italia. Qual è la posta in gioco in questo elezioni in Calabria? “La posta in gioco riguarda sempre il futuro dei cittadini calabresi. Io sono convinta che non ci sia partita e non per mancanza di rispetto verso l’avversario, ma perché i calabresi hanno potuto constatare il cambiamento avvenuto in questi anni la Regione è tornata a essere governata con autorevolezza, capace di proporre soluzioni e di sedere con dignità ai tavoli nazionali e internazionali. Per troppo tempo la Calabria è stata raccontata solo attraverso stereotipi di arretratezza e criminalità, come una terra senza prospettive. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: intervista - wanda
"Ho molta gioia per questo premio, è come se mettessi un chiodo duro e morbido alla mia storia": Wanda Marasco ha vinto la 63a edizione del @PremioCampiello con "Di spalle a questo mondo" (@NeriPozza). L'intervista alla scrittrice su #RaiCultura - X Vai su X
A Roma, al Circo Massimo c'è la Festa del Fatto. Domani, insieme a Wanda Marra, avrò l'opportunità di intervistare Elly Schlein. Venite a trovarci! #AndiamoalMassimo #CircoMassimo #FestaFatto - facebook.com Vai su Facebook
Ferro: "Ci sarà un decreto Caivano bis per le periferie degradate calabresi" - Focus sulle periferie degradate del capoluogo ma anche della provincia, dove sono stati stanziati centinaia di milioni di euro. Si legge su rainews.it
Ritardi in Albania, il sottosegretario Ferro: "Abbiamo dovuto fare i conti con l'ostilità di qualche giudice" - Qual è il bilancio, finora, dei Centri italiani di permanenza per il rimpatrio in Albania? Lo riporta iltempo.it