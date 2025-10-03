L’intervista Wanda Ferro zittisce Tridico | La mia storia è senza ombre Con noi la Calabria è decollata

Wanda Ferro, sottosegretario al Ministero dell’interno e candidata come capolista di Fratelli d’Italia. Qual è la posta in gioco in questo elezioni in Calabria? “La posta in gioco riguarda sempre il futuro dei cittadini calabresi. Io sono convinta che non ci sia partita e non per mancanza di rispetto verso l’avversario, ma perché i calabresi hanno potuto constatare il cambiamento avvenuto in questi anni la Regione è tornata a essere governata con autorevolezza, capace di proporre soluzioni e di sedere con dignità ai tavoli nazionali e internazionali. Per troppo tempo la Calabria è stata raccontata solo attraverso stereotipi di arretratezza e criminalità, come una terra senza prospettive. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

