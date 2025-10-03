L’intervista Wanda Ferro zittisce Tridico | La mia storia è senza ombre Con noi la Calabria è decollata

Secoloditalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Wanda Ferro, sottosegretario al Ministero dell’interno e candidata come capolista di Fratelli d’Italia. Qual è la posta in gioco in questo elezioni in Calabria? “La posta in gioco riguarda sempre il futuro dei cittadini calabresi. Io sono convinta che non ci sia partita e non per mancanza di rispetto verso l’avversario, ma perché i calabresi hanno potuto constatare il cambiamento avvenuto in questi anni la Regione è tornata a essere governata con autorevolezza, capace di proporre soluzioni e di sedere con dignità ai tavoli nazionali e internazionali. Per troppo tempo la Calabria è stata raccontata solo attraverso stereotipi di arretratezza e criminalità, come una terra senza prospettive. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

l8217intervista wanda ferro zittisce tridico la mia storia 232 senza ombre con noi la calabria 232 decollata

© Secoloditalia.it - L’intervista. Wanda Ferro zittisce Tridico: “La mia storia è senza ombre. Con noi la Calabria è decollata”

In questa notizia si parla di: intervista - wanda

Ferro: "Ci sarà un decreto Caivano bis per le periferie degradate calabresi" - Focus sulle periferie degradate del capoluogo ma anche della provincia, dove sono stati stanziati centinaia di milioni di euro. Si legge su rainews.it

Ritardi in Albania, il sottosegretario Ferro: "Abbiamo dovuto fare i conti con l'ostilità di qualche giudice" - Qual è il bilancio, finora, dei Centri italiani di permanenza per il rimpatrio in Albania? Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: L8217intervista Wanda Ferro Zittisce