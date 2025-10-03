L’Inter sta comprando le partite: la prova nella sfida con il Cagliari Marotta non ha scampo"> Una notizia che sta creando il caos più totale all’interno della Serie A: l’Inter starebbe falsando l’intero campionato. L’Inter ha iniziato il campionato con alti e bassi, alternando prestazioni convincenti a passi falsi. Le ambizioni nerazzurre rimangono alte, ma ogni successo o episodio controverso diventa oggetto di discussione. Si parla di una squadra che, con una dose di fortuna e decisioni favorevoli come si può leggere sul web, starebbe “falsando” il confronto con le avversarie. L’ultima partita contro il Cagliari ha offerto argomenti che alimentano queste accuse. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - L’Inter sta comprando le partite: la prova nella sfida con il Cagliari | Marotta non ha scampo