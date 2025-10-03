L' Intelligenza Artificiale spiegata alle imprese | È in atto un big bang
Parla di un «big bang» il direttore di Confapi Industria Piacenza Andrea Paparo. Il tema è l’intelligenza artificiale, al centro di un seminario, organizzato dal settore Unimatica dell’associazione, per evidenziare come l'Intelligenza Artificiale sia ormai imprescindibile per le imprese. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
