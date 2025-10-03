L’intelligenza artificiale minaccia il mestiere di doppiatore

«In principio era il Verbo», così inizia il Vangelo secondo Giovanni, riprendendo la Genesi e la parola creatrice all’origine del mondo. Il Verbo, qui, è quello di un Dio ubiquo e onnisciente. Ubiqua e onnisciente è, oggi, l’intelligenza artificiale. E il fatto che possa parlare segna allo stesso modo l’inizio di un mondo nuovo, per lo meno culturale. L’AI parla, e lo fa con tante voci, tutte assolutamente credibili. Un bel problema, tuttavia, per chi ha fatto della voce il proprio strumento di lavoro. In primis, i doppiatori. «Sono consapevole che il mestiere che faccio sparirà, prima o poi. Ho già perso un buon trenta per cento dei miei lavori», racconta un attore e doppiatore la cui identità rimarrà anonima per ragioni di tutela professionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

