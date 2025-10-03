L’iniziativa di alcuni eurodeputati democratici mira a portare sotto tutela la dicitura aceto balsamico

Con l’emendamento 652, Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Camilla Laureti (volenterosi eurodeputati del Pd, capitanati dall’emilianissimo presidente del partito), lo scorso 14 maggio 2025, chiedono di modificare l’articolo 1, comma 1, punto 8 c del regolamento 13082013, che stabilisce la definizione di aceto a livello europeo. I deputati Pd propongono che il nome aceto sia usato per un prodotto derivato esclusivamente dalla successione della fermentazione alcolica e acetica, da liquidi di origine agricola. Esso dovrà sempre essere seguito dall’indicazione della materia prima grezza e, salvo che si voglia indicare una forma di aromatizzazione, ogni altra indicazione in etichetta sarà vietata. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

