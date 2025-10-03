Negli ultimi anni, l’impero digitale delle app di dating ha cominciato a scricchiolare. Tra il 2023 e il 2024 nel Regno Unito 1,4 milioni di persone hanno abbandonato le app di dating. Secondo i dati riportati dall’Ofcom, l’autorità responsabile delle telecomunicazioni del Regno Unito, nel 2024 Tinder ha perso quasi 600.000 utenti, Bumble 368.000; e anche Hinge, l’app “pensata per essere cancellata”, ha registrato delle perdite sul mercato. Dal 2021 al 2024 la società statunitense Match Group – che possiede Tinder, Meetic, Hinge e altre app di incontri – ha registrato un crollo del suo valore di mercato, passando da 50 a 10 miliardi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’inesorabile declino delle app di incontri