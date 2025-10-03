lincoln lawyer e il suo impatto sul mondo di bosch dopo 20 anni

20 anni dall’esordio della serie “Bosch” e l’evoluzione del franchise. Il 3 ottobre segna un’importante ricorrenza per gli appassionati di narrativa poliziesca: sono trascorsi esattamente due decenni dal debutto ufficiale dell’universo narrativo di “Bosch”, creato da Michael Connelly. La serie, che ha contribuito a consolidare la fama dell’autore nel genere crime, si è evoluta nel tempo grazie a una combinazione di romanzi, adattamenti televisivi e spinoff. La sua origine deriva dall’esperienza professionale di Connelly come giornalista investigativo in Florida, che ha arricchito le sue narrazioni con dettagli realistici sui procedimenti legali e investigativi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

