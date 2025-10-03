L’incidente e le coltellate Diciottenne denunciato per tentato omicidio

di Nicola Palma e Marianna Vazzana MILANO Il presunto aggressore del ventottenne egiziano che mercoledì all’alba si è presentato sanguinante davanti al Comando della polizia locale con un taglio al torace è stato individuato e denunciato per tentato omicidio. È A.G., diciottenne di seconda generazione con famiglia franco-egiziana. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo era in sella a una bicicletta quando in via Mengoni, a due passi dal Duomo, ha incrociato il ventottenne che era su un monopattino. I due mezzi si sarebbero urtati. Da qui lite. A un certo punto il più giovane avrebbe tirato fuori un coltello colpendo il “rivale“ per poi scappare, mentre il ferito si è trascinato fino in piazza Beccaria dove ha chiesto aiuto ai ghisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

