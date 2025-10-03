Lilt nuova sede per la delegazione Terre d’Otranto a Minervino di Lecce
MINERVINO DI LECCE – Verrà inaugurata sabato 4 ottobre, alle ore 17, a Minervino di Lecce, una nuova sede della Lilt – Lega italiana per la lotta ai tumori, sezione provinciale di Lecce, che ospiterà le attività della delegazione “Terre d’Otranto”.Si tratta, in realtà del trasferimento della sede. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Nuova iniziativa della Lilt. L’appello per la prevenzione affidato ai personaggi locali
Grazie a Biella Rugby 1977 che nei giorni scorsi ha svelato la nuova divisa ufficiale che sarà indossata dalla Prima Squadra durante il campionato 2025-2026 di Serie A Elite e sulla quale compare anche il logo di LILT Biella! È il segno tangibile di una colla - facebook.com Vai su Facebook
L’Aquila inaugura la nuova sede LILT per la prevenzione oncologica - Nella mattinata del 18 settembre 2025, alle ore 11:00, si è svolta a L’Aquila l’inaugurazione della nuova sede provinciale LILT (Lega Italiana Lotta Tumori), dedicata alla prevenzione oncologica. Lo riporta terremarsicane.it
La Lilt celebra 50 anni e punta ad una sede più grande: al via un progetto per donne. Nasce il premio per la miglior tesi di laurea in senologia - «Oggi non celebriamo solo ciò che abbiamo fatto, ma ciò che vogliamo continuare ad essere. Da ilgazzettino.it