Lilt nuova sede per la delegazione Terre d’Otranto a Minervino di Lecce

Lecceprima.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MINERVINO DI LECCE – Verrà inaugurata sabato 4 ottobre, alle ore 17, a Minervino di Lecce, una nuova sede della Lilt – Lega italiana per la lotta ai tumori, sezione provinciale di Lecce, che ospiterà le attività della delegazioneTerre d’Otranto”.Si tratta, in realtà del trasferimento della sede. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lilt - nuova

Nuova iniziativa della Lilt. L’appello per la prevenzione affidato ai personaggi locali

lilt nuova sede delegazioneL’Aquila inaugura la nuova sede LILT per la prevenzione oncologica - Nella mattinata del 18 settembre 2025, alle ore 11:00, si è svolta a L’Aquila l’inaugurazione della nuova sede provinciale LILT (Lega Italiana Lotta Tumori), dedicata alla prevenzione oncologica. Lo riporta terremarsicane.it

La Lilt celebra 50 anni e punta ad una sede più grande: al via un progetto per donne. Nasce il premio per la miglior tesi di laurea in senologia - «Oggi non celebriamo solo ciò che abbiamo fatto, ma ciò che vogliamo continuare ad essere. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Lilt Nuova Sede Delegazione