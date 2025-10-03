Liliana Resinovich | il generale Garofano lascia l’incarico di consulente di Visintin GoPro sequestrata
Perché Luciano Garofano ha lasciato la consulenza a Sebastiano Visintin. Colpo di scena nel caso della morte di Liliana Resinovich, la 63enne triestina scomparsa a dicembre 2021 e ritrovata senza vita a gennaio 2022 in un parco della città. Il generale Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma e figura di spicco nel panorama delle indagini scientifiche italiane, ha comunicato la propria rinuncia all’incarico di consulente di Sebastiano Visintin, marito della donna e unico indagato per la vicenda. Garofano aveva assunto la consulenza a luglio 2023, affiancando la difesa dell’uomo guidata dagli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
