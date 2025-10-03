Liliana Resinovich il generale Garofano lascia la consulenza di Sebastiano Visintin dopo quella di Sempio
Dopo la rinuncia alla consulenza di Andrea Sempio, il generale Luciano Garofano ha lasciato l'incarico assunto con Sebastiano Visintin sul caso Resinovich. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
