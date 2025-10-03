Liliana Resinovich il generale Garofano lascia la consulenza di Sebastiano Visintin dopo quella di Sempio

Notizie.virgilio.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la rinuncia alla consulenza di Andrea Sempio, il generale Luciano Garofano ha lasciato l'incarico assunto con Sebastiano Visintin sul caso Resinovich. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

liliana resinovich il generale garofano lascia la consulenza di sebastiano visintin dopo quella di sempio

© Notizie.virgilio.it - Liliana Resinovich, il generale Garofano lascia la consulenza di Sebastiano Visintin dopo quella di Sempio

In questa notizia si parla di: liliana - resinovich

Omicidio di Liliana Resinovich, il mistero delle foto negli hard disk di Sebastiano Visintin

Liliana Resinovich, nuova perquisizione a casa di Visintin: faro sul macchinario per l'affilatura dei coltelli

“La polizia a casa di Sebastiano Visintin”. Liliana Resinovich, glli ultimi sviluppi sul caso

liliana resinovich generale garofanoLiliana Resinovich, svolta improvvisa: dopo Sempio, il generale Garofano “abbandona” anche Visintin - Dopo Garlasco, il generale Garofano rinuncia anche alla consulenza per Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana Resinovich. Riporta newsmondo.it

Liliana Resinovich, Sebastiano: “Sono stato male questa estate”/ “Sulla GoPro nulla da nascondere” - Il giallo di Liliana Resinovich fra i servizi di Quarto Grado, con l'intervista a Sebastiano Visintin, il marito della vittima: le sue parole ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Liliana Resinovich Generale Garofano