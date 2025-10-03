Liguria-Slovacchia accordi su turismo e trasporti

Nella mattinata di venerdì 3 ottobre, il presidente della Repubblica Slovacca Peter Pellegrini è stato accolto a palazzo Tursi, dal vicepresidente della regione Alessandro Piana e dalla sindaca Silvia Salis in occasione della sua visita ufficiale nel capoluogo ligure.Durante l’incontro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Liguria-Slovacchia, accordi su turismo e trasporti - Il vicepresidente Piana e la sindaca Salis accolgono il presidente della Repubblica Slovacca: “Pronti a costruire sinergie concrete” ... Come scrive genovatoday.it

