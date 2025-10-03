Liceo occupato da studenti e attivisti | Solidarietà a Flotilla e stop alla complicità del Governo con Israele
Dal pomeriggio di ieri è in corso un'occupazione da parte degli studenti al Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza. Una forma di protesta contro il blocco della Global Sumud Flotilla da parte di Israele e contro la guerra in corso a Gaza.L'iniziativa studentesca è appoggiata anche dal collettivo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Attacco alla Flotilla, gli studenti: “Ci mobiliteremo nelle scuole e nelle università”. A Roma occupato il primo liceo
Colpo ai narcos di Tor Bella Monaca, occupato un liceo per Gaza. ASCOLTA il podcast di oggi 25 settembre
Solidarietà alla Flottilla: occupato il liceo Klee a Genova, la protesta studentesca si estende
Occupato anche il Liceo Galileo e gli alunni dei licei Michelangiolo e Castelnuovo hanno scelto di non entrare in classe. A Pisa un gruppo di studenti dell'Università hanno occupato Palazzo Ricci. - X Vai su X
Di questo argomento si è occupato Ignazio D’Angelo, docente presso il Liceo "Berto" di Vibo Valentia, nella sua ultima ricerca Vai su Facebook
Tre licei di Roma occupati in meno di una settimana, sale la tensione: "Sappiamo da che parte stare" - Gli studenti: "Occupiamo contro il genocidio". Riporta romatoday.it
Fumogeni e bandiere palestinesi: dopo il Rossellini occupato un altro liceo di Roma - Si tratta del secondo liceo in cui, in netto anticipo rispetto agli anni precedenti, gli studenti hanno scelto di occupare. Come scrive romatoday.it