Libro Mkhitaryan Alciato racconta | Aiutare a scriverlo è stato un privilegio una persona speciale a cui ho imparato a volere molto bene C’è tutto Henrikh! – FOTO

Inter News 24 Libro Mkhitaryan, Alciato racconta: «Aiutare a scriverlo è stato un privilegio, una persona speciale!». Le parole del giornalista. Il centrocampista dell’ Inter, Henrikh Mkhitaryan, sta per pubblicare il suo libro autobiografico “La mia vita sempre al centro”, in uscita il 7 ottobre. Il giornalista Alessandro Alciato, che ha collaborato alla stesura, ha descritto l’esperienza come un privilegio, sottolineando quanto il giocatore armeno abbia condiviso la propria storia personale, fatta di sfide, affetti familiari e momenti significativi della sua carriera. Il libro ripercorre la vita di Mkhitaryan dall’infanzia in Armenia, fino alle esperienze calcistiche in club europei come Dortmund, Manchester e Roma, passando per incontri con allenatori iconici come Arsène Wenger e José Mourinho. 🔗 Leggi su Internews24.com

