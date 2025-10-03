Libro Mkhitaryan Alciato racconta | Aiutare a scriverlo è stato un privilegio una persona speciale a cui ho imparato a volere molto bene C’è tutto Henrikh! – FOTO
Inter News 24 Libro Mkhitaryan, Alciato racconta: «Aiutare a scriverlo è stato un privilegio, una persona speciale!». Le parole del giornalista. Il centrocampista dell’ Inter, Henrikh Mkhitaryan, sta per pubblicare il suo libro autobiografico “La mia vita sempre al centro”, in uscita il 7 ottobre. Il giornalista Alessandro Alciato, che ha collaborato alla stesura, ha descritto l’esperienza come un privilegio, sottolineando quanto il giocatore armeno abbia condiviso la propria storia personale, fatta di sfide, affetti familiari e momenti significativi della sua carriera. Il libro ripercorre la vita di Mkhitaryan dall’infanzia in Armenia, fino alle esperienze calcistiche in club europei come Dortmund, Manchester e Roma, passando per incontri con allenatori iconici come Arsène Wenger e José Mourinho. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: libro - mkhitaryan
Mkhitaryan Inter, presentato il suo nuovo libro: l’annuncio ufficiale – FOTO
#Mkhitaryan #Inter, presentato il suo nuovo libro - FOTO - X Vai su X
Mkhitaryan: “Il mio è un libro particolare. Spero sia uno stimolo per non mollare” - Il post del giornalista di Prime video che ha aiutato Mkhitaryan a scrivere la sua autobiografia in uscita in libreria settimana prossima ... Segnala msn.com
“La mia vita sempre al centro”: il 7 ottobre esce il libro scritto da Mkhitaryan con Alciato - L'annuncio da parte del noto giornalista attraverso il suo canale Instagram: il centrocampista armeno dell'Inter presenterà il suo librog ... Da msn.com