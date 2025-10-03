Liberi i 4 parlamentari italiani fermati a bordo della Flotilla la nave Marinette continua la navigazione verso Gaza

Sono stati liberati dalle autorità di Israele i  4 parlamentari italiani  che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco  Croatti, l’eurodeputata Annalisa  Corrado, il deputato Arturo  Scotto  e l’eurodeputata Benedetta  Scuderi  erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Gideon Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono stati  trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv  e prenderanno un  volo di linea  assistiti dal personale dell’ambasciata, si legge nella nota della Farnesina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

