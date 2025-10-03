Libere 2 anomale a Singapore | Piastri in testa dopo due bandiere rosse Hamilton 10°
Russell e Lawson si rendono protagonisti di due incidenti. Leclerc colpisce in pit lane la McLaren di Norris, mandandolo contro il muro: in arrivo una penalità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
DIRETTA F1 | GP Singapore 2025: Live Prove Libere 2 [TEMPI E FOTO] - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il Marina Bay Street Circuit per la diretta del secondo turno di prove libere del Gran Premio di Singapore!
F1 | Singapore, Libere 2: Piastri precede la sorpresa Hadjar. Lontane le Ferrari - Dopo una FP1 in ombra, rispunta la McLaren, tornata nuovamente al comando grazie al miglior tempo fatto registrare da Oscar Piastri.