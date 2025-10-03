Liberati i quattro parlamentari italiani della Flotilla | stanno bene e rientrano a Roma

ABBONATI A DAYITALIANEWS La conferma della Farnesina. Sono stati rilasciati dalle autorità israeliane i quattro parlamentari italiani fermati nelle scorse ore mentre si trovavano a bordo della Flotilla diretta verso Gaza. A darne notizia è il ministero degli Esteri, che ha seguito da vicino l’evolversi della vicenda. I protagonisti sono il senatore Marco Croatti, l’ eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’ eurodeputata Benedetta Scuderi. Dopo l’intervento diplomatico del ministro Antonio Tajani, in costante contatto con l’omologo israeliano Gideon Saar, i quattro sono stati accompagnati all’ aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Liberati i quattro parlamentari italiani della Flotilla: stanno bene e rientrano a Roma

In questa notizia si parla di: liberati - quattro

Petardi al Liberati dopo Ternana-Vicenza, problemi all’udito per due volontari: quattro Daspo

Cisterna gpl in fiamme taglia in due l’Italia. Automobilisti “liberati” dopo quattro ore, tratto resta chiuso

Quattro Mori liberati a Livorno: installazione artistica nella nuova Fortezza Vecchia

Viaggio finito: liberati i quattro parlamentari italiani sulla #Flotilla, presto in Italia https://iltempo.it/attualita/2025/10/03/news/flotilla-viaggio-finito-liberati-quattro-parlamentari-italiani-croatti-corrado-scotto-scuderi-44384574/… - X Vai su X

La Ternana vola. I rossoverdi di Liverani battono anche il Pontedera al Liberati e conquistano la terza vittoria nelle ultime quattro partite. Dopo il pari di Sassari, il 2-1 contro i toscani è il primo successo della presidentessa Claudia Rizzo. Rispetto alla sfida con Vai su Facebook

Liberati i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla, stanno bene - L'ambasciatore di Italia in Israele, Luca Ferrari: 'Ho parlato con i quattro parlamentari italiani rilasciati dalle autorità israeliane e gli altri attivisti italiani della Flotilla ad Ashdod, stanno ... ansa.it scrive

Liberati i quattro deputati italiani sulla Flotilla - Sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Segnala gazzettadiparma.it