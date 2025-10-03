Liberati i quattro parlamentari italiani della Flotilla | stanno bene e rientrano a Roma

ABBONATI A DAYITALIANEWS La conferma della Farnesina. Sono stati rilasciati dalle autorità israeliane i quattro parlamentari italiani fermati nelle scorse ore mentre si trovavano a bordo della Flotilla diretta verso Gaza. A darne notizia è il ministero degli Esteri, che ha seguito da vicino l’evolversi della vicenda. I protagonisti sono il senatore Marco Croatti, l’ eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’ eurodeputata Benedetta Scuderi. Dopo l’intervento diplomatico del ministro Antonio Tajani, in costante contatto con l’omologo israeliano Gideon Saar, i quattro sono stati accompagnati all’ aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

