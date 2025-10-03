Liberati i quattro parlamentari italiani a bordo della Flottilla | azzerate le accuse di Conte a Tajani

Le autorità israeliane, come ha annunciato la Farnesina, hanno liberato i 4 parlamentari italiani che sono saliti a bordo della Global sumud flotilla. Il deputato Arturo Scotto e l’europarlamentare Annalisa Corrado del Pd, assieme al senatore dell’M5s Marco Croatti e l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, torneranno finalmente in Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva già avuto contatti con il suo omologo ebraico Gideon Sa’ar, per accordarsi sulla liberazione immediata. I parlamentari italiani, che sono già stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv, prenderanno un volo di linea con l’assistenza del personale dell’ambasciata e partiranno per Roma con il volo Iz 335. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Liberati i quattro parlamentari italiani a bordo della Flottilla: azzerate le accuse di Conte a Tajani

I quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla sono stati liberati. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi sono in partenza per Roma. #ANSA - X Vai su X

Liberati i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla, stanno bene - La tv israeliana Channel 12 riferisce di febbrili contatti nelle ultime ore tra le autorità italiane e il capo del Mossad David Barnea dopo che si sono diffuse notizie secondo cui alcuni attivisti del ... Da ansa.it

Flotilla, liberati i quattro parlamentari italiani fermati da Israele: rientrano oggi in Italia - Il ministero degli Esteri ha riferito che i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla sono stati liberati dalle autorità di Israele. Riporta blitzquotidiano.it