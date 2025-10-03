Liberati i 4 parlamentari italiani della Flotilla

Sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Liberati i 4 parlamentari italiani della Flotilla

In questa notizia si parla di: liberati - parlamentari

Flotilla, liberati i parlamentari italiani, ripartono oggi. E spunta un'altra barca degli attivisti verso Gaza

Liberati i 4 parlamentari italiani che erano sulla Flotilla, rientreranno oggi in Itallia

Liberati i 4 parlamentari italiani che erano sulla Flotilla, rientreranno oggi in Italia

I quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla sono stati liberati. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi sono in partenza per Roma. #ANSA - X Vai su X

I due parlamentari del M5S sono stati ospiti del comizio organizzato oggi ai giardinetti del Quartiere Cogne. Vai su Facebook

I 4 parlamentari italiani che erano sulla Flotilla sono stati liberati. Torneranno oggi - Croatti (M5s), i dem Scotto e Corrado, e Scuderi di Avs sono stato trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e arriveranno in Italia oggi. Scrive ilfoglio.it

Liberati i 4 parlamentari italiani che erano sulla Flotilla, rientreranno oggi in Italia - Sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Global Sumud Flotilla. Secondo ilfattoquotidiano.it