Liberati i 4 parlamentari italiani che erano sulla Flotilla rientreranno oggi in Itallia
Sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Global Sumud Flotilla. Si tratta del senatore Marco Croatti, dell’eurodeputata Annalisa Corrado, del deputato Arturo Scotto e dell’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alle coste di Gaza. l ministro Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata. Partiranno per Roma con il volo IZ 335 delle ore 10 locali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: liberati - parlamentari
Flotilla, liberati i parlamentari italiani, ripartono oggi. E spunta un'altra barca degli attivisti verso Gaza
"La #Moldova ha scelto democrazia e libertà". Così presidente della Commissione #vonderLeyen commenta l’esito delle parlamentari. "La nostra porta è aperta". Il presidente del Consiglio Ue #Costa: “Hanno scelto la democrazia” https://buff.ly/3OvkYId - X Vai su X
I due parlamentari del M5S sono stati ospiti del comizio organizzato oggi ai giardinetti del Quartiere Cogne. Vai su Facebook
Flotilla, viaggio finito: liberati i quattro parlamentari italiani, presto in Italia - La Farnesina informa che non sono più trattenuti dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano ... Si legge su iltempo.it
Flotilla, liberi i parlamentari italiani. Israele li rimpatria su un volo di linea - Una nota della Farnesina ha fatto sapere che Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi saranno rimpatriati questa mattina ... Segnala quotidiano.net