Liberati i 4 parlamentari italiani che erano sulla Flotilla rientreranno oggi in Italia

Sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Global Sumud Flotilla. Si tratta del senatore Marco Croatti, dell’eurodeputata Annalisa Corrado, del deputato Arturo Scotto e dell’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alle coste di Gaza. l ministro Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata. Partiranno per Roma con il volo IZ 335 delle ore 10 locali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

