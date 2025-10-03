Tempo di scuola anche per i cresciuti studenti della libera università delle torri. Domenica alle 17 al Centro del Bagolaro di via Folgore si presenta il nuovo anno accademico della Lus formato da 34 proposte fra corsi, seminari e laboratori dall’arte alla tecnologia, dal benessere alla letteratura promosse e organizzate dall’Associazione Culture Attive con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. Con il saluto l’Amministrazione comunale, della presidente delle "Culture" Gaia Todaro e la responsabile del progetto Martina Marolda (foto) cioè "l’anima" della popolare attività culturale di San Gimignano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Libera università, domenica saranno presentati i corsi. Dal laboratorio di scrittura ai seminari di tecnologia