Libera e Anpi fiaccolata per la pace | Bisogna fermare il massacro
Libera Martesana e Anpi guidano il corteo, Vimodrone è scesa in piazza "per fermare lo sterminio a Gaza". "Un’iniziativa - spiegano gli organizzatori - per dire basta al genocidio, bloccare il piano di occupazione israeliano della Striscia, sostenere le azioni politiche, giuridiche e umanitarie a favore del popolo palestinese, chiedere la liberazione degli ostaggi e il riconoscimento dello stato libero di Palestina per costruire la pace tra i due popoli". La fiaccolata si è conclusa in sala consiliare. "Abbiamo concesso il patrocinio con convinzione perché pensiamo che l’emergenza umanitaria e il dramma che si consuma a Gaza abbia una portata storica - ha detto in aula il sindaco Dario Veneroni - Davanti a tutto questo, la società civile non può e non deve restare in silenzio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Anche l'ANPI provinciale di Roma alla grandiosa manifestazione per la Palestina a Roma. Cortei in tutta Italia con una sola parola d'ordine: Palestina libera! Contro il genocidio in atto, contro ogni complicità, ammiccamento, finto disappunto, per cessare ogni r Vai su Facebook
Giovedì 2 ottobre, a Ravenna una fiaccolata per la pace per Gaza: da piazza del Popolo all’ospedale - “Uniamo le nostre voci e i nostri passi – commentano gli organizzatori – per dire basta ... Si legge su ravennanotizie.it
Giovedì 2 ottobre: fiaccolata per Gaza a Ravenna - Per giovedì 2 ottobre è stata organizzata la “Fiaccolata per la pace per Gaza” che partirà da piazza de ... ravennawebtv.it scrive