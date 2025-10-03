Libera Martesana e Anpi guidano il corteo, Vimodrone è scesa in piazza "per fermare lo sterminio a Gaza". "Un’iniziativa - spiegano gli organizzatori - per dire basta al genocidio, bloccare il piano di occupazione israeliano della Striscia, sostenere le azioni politiche, giuridiche e umanitarie a favore del popolo palestinese, chiedere la liberazione degli ostaggi e il riconoscimento dello stato libero di Palestina per costruire la pace tra i due popoli". La fiaccolata si è conclusa in sala consiliare. "Abbiamo concesso il patrocinio con convinzione perché pensiamo che l’emergenza umanitaria e il dramma che si consuma a Gaza abbia una portata storica - ha detto in aula il sindaco Dario Veneroni - Davanti a tutto questo, la società civile non può e non deve restare in silenzio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Libera e Anpi, fiaccolata per la pace: "Bisogna fermare il massacro"