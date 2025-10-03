L’IA spinge le reti verso infrastrutture flessibili e sostenibili

In un momento in cui l’evoluzione tecnologica corre più veloce che mai, Sbircia la Notizia Magazine osserva con attenzione la svolta delineata nel convegno milanese dedicato alle reti di telecomunicazioni: l’intelligenza artificiale si candida a motore di un nuovo paradigma infrastrutturale, capace di renderci pronti alle sfide di sicurezza, adattabilità e sostenibilità. La resilienza digitale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

