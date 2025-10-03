Per spiegare la crescita del mercato azionario cinese bisogna guardare i numeri dell’intelligenza artificiale. È quest’ultima il vero traino, una realtà che fino a poco tempo fa sembrava impossibile. Poi anche Pechino ha compreso l’importanza della tecnologia, adottando una serie di misure – investimenti nelle infrastrutture e supporto alle aziende nazionali – che l’hanno portata a competere con gli Stati Uniti. I numeri, dicevamo. Come scrive il New York Times in un articolo che analizza la questione, quest’anno i prezzi delle azioni di aziende più importanti hanno conosciuto una crescita significativa: Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) +180%, Alibaba +120%, Baidu, Tencent e Xiaomi +60% circa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’IA fa ricca la Cina. La sfida serrata con gli Usa