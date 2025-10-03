Li hanno trasferiti Flotilla la notizia dalla Farnesina sui parlamentari italiani fermati
La missione della Global Sumud Flotilla, partita con l’obiettivo di rompere l’assedio che da anni Israele impone a Gaza, è stata quasi interamente smantellata dall’esercito israeliano. La flottiglia, composta in origine da 44 imbarcazioni con a bordo attivisti, parlamentari e volontari provenienti da diversi Paesi, aveva cercato di raggiungere la Striscia per consegnare aiuti umanitari e dare un segnale politico contro il blocco navale. Nelle ultime ore gran parte delle navi è stata intercettata e decine di persone sono state arrestate dalle autorità israeliane. Nonostante questo, non tutte le speranze sembrano svanite: secondo quanto riportato da Al Jazeera, una delle imbarcazioni sarebbe ancora in navigazione verso la costa palestinese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: trasferiti - flotilla
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"
Gaza, la Marina israeliana pronta ad entrare in azione contro Flotilla: "Gli attivisti saranno trasferiti su grande nave militare"
Gaza, Marina israeliana pronta a contrastare la Flotilla: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare" | Meloni: "La flottiglia si fermi o metterà a rischio la pace"
Gli attivisti della Flotilla stanno per sbarcare nel porto israeliano di Ashdod dove vengono consegnati alla polizia: da lì saranno trasferiti con mezzi della polizia e del servizio penitenziario al grande carcere di Ketziot, nel Negev, a sud-ovest di BeerSheba, do Vai su Facebook
Gli attivisti della Flotilla stanno per essere condotti nel porto israeliano di Ashdod, dove verranno presi in consegna dalla polizia per poi essere trasferiti, con mezzi delle forze di sicurezza e del servizio penitenziario, nel carcere di Ketziot - X Vai su X
Flotilla, Farnesina: «Liberi i parlamentari italiani». Trasferiti in aeroporto a Tel Aviv, alle 10 il volo per Roma - Il Servizio Penitenziario Israeliano (Ips) ha reso noto di aver finora accolto oltre 200 detenuti della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Scrive leggo.it
Israele ha fermato 40 imbarcazioni della Flotilla. Cosa succede ora - Meloni: "A lavoro per riportare gli italiani a casa" ... Riporta ilfoglio.it