Li hanno trasferiti Flotilla la notizia dalla Farnesina sui parlamentari italiani fermati

La missione della Global Sumud Flotilla, partita con l’obiettivo di rompere l’assedio che da anni Israele impone a Gaza, è stata quasi interamente smantellata dall’esercito israeliano. La flottiglia, composta in origine da 44 imbarcazioni con a bordo attivisti, parlamentari e volontari provenienti da diversi Paesi, aveva cercato di raggiungere la Striscia per consegnare aiuti umanitari e dare un segnale politico contro il blocco navale. Nelle ultime ore gran parte delle navi è stata intercettata e decine di persone sono state arrestate dalle autorità israeliane. Nonostante questo, non tutte le speranze sembrano svanite: secondo quanto riportato da Al Jazeera, una delle imbarcazioni sarebbe ancora in navigazione verso la costa palestinese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

