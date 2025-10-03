L’ha fatto dopo averli uccisi Strage nel Sannio scoperta shock su Ocone Gesto assurdo
Salvatore Ocone, l’uomo recluso nel carcere di Campobasso con l’accusa di aver assassinato la moglie e un figlio, è stato al centro di nuove rivelazioni emerse a margine dell’udienza di convalida del fermo. Il suo legale, l’avvocato Giovanni Santoro, ha confermato un particolare che getta luce sulle ore immediatamente successive alla tragica strage domestica avvenuta nel Beneventano e alla successiva fuga verso il Molise. Pare che Ocone, subito dopo il duplice omicidio, abbia cercato rifugio o conforto in un luogo di culto vicino alla sua abitazione. La visita alla chiesa. L’ipotesi che Salvatore Ocone avesse visitato una chiesa in località Pagani, non distante da dove si era consumato il crimine, ha trovato una parziale conferma nelle parole del suo difensore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
