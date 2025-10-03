Lezioni vilipendio alla nazione e ricettazione E' giudicato pericoloso per l’ordine pubblico | scatta il rimpatrio
ANCONA - È stato rimpatriato perché ritenuto destabilizzante per l’ordine e la sicurezza pubblica della provincia. La Polizia di Stato della Questura di Ancona ha accompagnato in Romania un quarantenne romeno, già condannato a 6 anni di reclusione per un cumulo di pene e gravato da numerosi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
