Lezioni di Creatività Contemporanea Carlo Ratti racconta la città del futuro
Dopo Pietrangelo Buttafuoco, proseguono il 9 ottobre con Carlo Ratti le Lezioni di Creatività Contemporanea il ciclo di incontri promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, dalla Fondazione De Sanctis e dalla Fondazione Musica per Roma. Nella sua lezione Carlo Ratti racconterà la sua visione della città del futuro, le tecnologie urbane e le innovazioni applicate all’urbanistica. Un punto di vista unico dell’esperienza e del genio progettuale di Ratti che prosegue così il ciclo di incontri dedicato a tutte le espressioni della creatività contemporanea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
