"Cerco la pace senza vendetta". Negli occhi l’orrore delle bombe, la fame patìta, ma conserva il sorriso della speranza. Mohammed ha 27 anni, studi in Business Administration all’Università Islamica di Gaza e in Italia (a Siena) seguirà il Master in Conflict Management and Humanitarian Action. Ora è a Rondine con gli studenti della World House, tra i quali Alì, israeliano. Ragazzi che nel borgo alle porte di Arezzo imparano a diventare leader di pace. "Sapere che un palestinese e un israeliano saranno l’uno accanto all’altro, dice che la pace si può costruire e testimonia che israeliani e palestinesi possono convivere non solo qui, ma anche nella medesima area del Medio Oriente", spiega il ministro degli Esteri Antonio Tajani mentre abbraccia Mohammed all’aeroporto militare di Ciampino dove il volo speciale è atterrato mercoledì notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lezioni di convivenza: "Uno studente di Gaza cerca qui la pace"