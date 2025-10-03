L’ex bomber esalta Hojlund | Può diventare come Haaland Quando tornerà Lukaku…

3 ott 2025

L’attaccante danese ha ricevuto un attestato di stima importante da parte dell’ex bomber, che lo ha caricato di forti aspettative in azzurro  Si è preso il Napoli con la doppietta in Champions League contro lo Sporting Lisbona e ora può viaggiare sulle ali dell’entusiasmo. Rasmus  Hojlund non ha intenzione di fermarsi e i tifosi partenopei stanno iniziando ad amarlo. Anche un ex bomber come Ciccio Graziani, intervistato dal Mattino, ha esaltato le doti del danese. Prima ancora, però, di soffermarsi sull’ex United, Graziani si è concentrato su Kevin De Bruyne: “Nelle ultime settimane ho litigato per difendere il lavoro offensivo che vedevo nel Napoli di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

