L’ex bambino di Nevermind perde la causa contro i Nirvana | così il giudice smonta la tesi della foto a carattere sessuale

Spencer Elden, il bambino della copertina di Nevermind dei Nirvana ha perso la sua causa contro la celebre band. Elden, che ora ha 30 anni, aveva intentato una battaglia giudiziaria sostenendo di essere stato vittima di sfruttamento e pedopornografia. Per questo aveva chiesto un risarcimento dei danni per la sua «esposizione sessuale non consensuale» durata per tutta la sua vita. Dopo il no di un primo tribunale e il successivo ricorso è il giudice distrettuale di Los Angeles ad avere, forse, l’ultima parola sul caso: «Né la posa, né il punto focale, né il contesto suggeriscono un comportamento sessualmente esplicito», ha scritto il giudice Fernando Olguin nella sentenza. 🔗 Leggi su Open.online