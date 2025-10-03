L’ex bambino di Nevermind perde la causa contro i Nirvana | così il giudice smonta la tesi della foto a carattere sessuale
Spencer Elden, il bambino della copertina di Nevermind dei Nirvana ha perso la sua causa contro la celebre band. Elden, che ora ha 30 anni, aveva intentato una battaglia giudiziaria sostenendo di essere stato vittima di sfruttamento e pedopornografia. Per questo aveva chiesto un risarcimento dei danni per la sua «esposizione sessuale non consensuale» durata per tutta la sua vita. Dopo il no di un primo tribunale e il successivo ricorso è il giudice distrettuale di Los Angeles ad avere, forse, l’ultima parola sul caso: «Né la posa, né il punto focale, né il contesto suggeriscono un comportamento sessualmente esplicito», ha scritto il giudice Fernando Olguin nella sentenza. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: bambino - nevermind
“Non è pornografia infantile”: il bambino della copertina “Nevermind” dei Nirvana perde la causa
Il bambino di “Nevermind” perde la causa contro i Nirvana: la foto della copertina non era «sfruttamento sessuale minorile»
Bambino di ‘Nevermind’ perde causa contro i Nirvana: “Non era foto oscena”
Il bambino di “Nevermind” perde la causa contro i Nirvana: la foto della copertina non era «sfruttamento sessuale minorile» - X Vai su X
Dopo anni di battaglia legale, si è (forse) conclusa la causa intentata da Spencer Elden, l’allora bambino immortalato nudo sulla copertina dell’album Nevermind, pubblicato nel 1991 dai Nirvana. Elden sostiene che la fotografia sia pedopornografica e che, all - facebook.com Vai su Facebook
Bambino di 'Nevermind' perde causa contro i Nirvana: "Non era foto oscena" - Spencer Elden, il neonato immortalato sulla celebre copertina dell'album Nevermind dei Nirvana, ha perso la sua battaglia legale contro la storica band grunge. Segnala msn.com
“Non è pornografia infantile”: il bambino della copertina “Nevermind” dei Nirvana perde la causa - Spencer Elden, immortalato nudo da neonato sull'iconico album, si è visto respingere le accuse di sfruttamento sessuale minorile ... Da ilfattoquotidiano.it