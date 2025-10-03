L' ex assessore Ciulla rompe il silenzio | L' addio alla giunta Micciché è una scelta di coerenza e dignità politica

Agrigentonotizie.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ritengo doveroso esprimere un sincero ringraziamento a Fratelli d’Italia e a tutta la sua classe dirigente locale, provinciale, regionale e nazionale, per avere affrontato con chiarezza e compattezza una vicenda che ha coinvolto non soltanto la mia persona ma l’intero partito. La decisione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assessore - ciulla

Ciulla messo alla porta da un messo comunale, l'ex assessore: "Non abbandono l'impegno politico"

ex assessore ciulla rompeCiulla messo alla porta da un messo comunale, l'ex assessore: "Non abbandono l'impegno politico" - Non fa analisi, né recriminazioni l'esponente di Fratelli d'Italia, ma conferma: “Un provvedimento assunto senza alcuna interlocuzione preventiva né con me, né con i riferimenti locali, provinciali e ... Lo riporta agrigentonotizie.it

Agrigento, revocato l’incarico all’assessore Ciulla: comincia la “depisanizzazione” del Comune? - Insorgono i vertici provinciali di FdI che minacciano di uscire dalla maggioranza. Riporta lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Assessore Ciulla Rompe