Lewis Hamilton | Una prima giornata produttiva dobbiamo mettere insieme i pezzi per domani
Sono stati giorni particolari per Lewis Hamilton. In avvicinamento al week end del GP di Singapore di F1, Lewis ha pianto la scomparsa del suo affezionato cane Roscoe. Tanti i messaggi di vicinanza ricevuti dal pilota britannico, dopo aver condiviso quanto accaduto coi propri follower su Instagram. Messe alle spalle tutte queste emozioni, il sette-volte iridato ha cercato di trovare la giusta concentrazione alla guida della Rossa, su di un circuito complicato come quello asiatico. Un tracciato dove non è permesso sbagliare, rischiando a ogni curva di andare a impattare il muro. Hamilton ha concluso al decimo posto la FP2, sessione molto condizionata dalle sospensioni per quanto accaduto al britannico George Russell (Mercedes) e al neozelandese Liam Lawson (Racing Bull). 🔗 Leggi su Oasport.it
