Sono stati giorni particolari per Lewis Hamilton. In avvicinamento al week end del GP di Singapore di F1, Lewis ha pianto la scomparsa del suo affezionato cane Roscoe. Tanti i messaggi di vicinanza ricevuti dal pilota britannico, dopo aver condiviso quanto accaduto coi propri follower su Instagram. Messe alle spalle tutte queste emozioni, il sette-volte iridato ha cercato di trovare la giusta concentrazione alla guida della Rossa, su di un circuito complicato come quello asiatico. Un tracciato dove non è permesso sbagliare, rischiando a ogni curva di andare a impattare il muro. Hamilton ha concluso al decimo posto la FP2, sessione molto condizionata dalle sospensioni per quanto accaduto al britannico George Russell (Mercedes) e al neozelandese Liam Lawson (Racing Bull). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton: “Una prima giornata produttiva, dobbiamo mettere insieme i pezzi per domani”