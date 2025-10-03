Lewis Hamilton a Singapore la prima gara senza il suo cane Roscoe | Commovente tantissime persone sanno cosa significa avere un animale
Lewis Hamilton torna in pista a Singapore, la prima gara senza il suo cane Roscoe. Per il sette volte iridato, da quest'anno pilota Ferrari, è stato grande il dolore per il bulldog, il suo amico a quattro zampe che lo aveva accompagnato alle gare per molti anni."Portare Roscoe nella mia vita è. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: lewis - hamilton
Lewis Hamilton, l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe
Yamal festeggia i 18 anni in una villa segreta da 40.000 euro a settimana e con Lewis Hamilton (LOOK)
Lewis Hamilton e la meditazione: «È solo quando ti prendi il tempo per fare spazio nella mente e metterti in ascolto che sai dove vuoi andare, e non ti perdi nei periodi più difficili»
F1. Lewis Hamilton commosso dall’affetto per il suo Roscoe: “Era la cosa più importante nella mia vita”. E su Singapore dice…" - facebook.com Vai su Facebook
È morto Roscoe, il cane di Lewis Hamilton, era vegano. Ora, visto che l’essere vegano per un cane non è una scelta del cane dobbiamo dire due parole sull’umanizzazione degli animali - X Vai su X
F1. Lewis Hamilton commosso dall’affetto per il suo Roscoe: “Era la cosa più importante nella mia vita”. E su Singapore dice…" - Fai clic sull'icona dell'estensione per il blocco annunci installata sul tuo browser. Riporta automoto.it
Hamilton: “Mi aspetto di avere buone sensazioni dalla vettura. Che emozione tutti quei messaggi per Roscoe” - Lewis Hamilton ha inquadrato il weekend di Singapore, che arriva a pochi giorni dalla morte del suo inseparabile cane Roscoe ... Si legge su formulapassion.it