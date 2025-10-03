Leverkusen-Union Berlin sabato 04 ottobre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Rischia il werkself contro gli eisernen
Continua il cammino ondivago del Leverkusen di Hjulmand che quest’oggi è impegnato in campionato contro l’Union Berlin di Baumgart. Il werkself ha faticato non poco contro il PSV ed è già positivo l’aver portato via il secondo pareggio consecutivo dalla sfida. Il gol tra l’altro è arrivato per uno svarione della difesa olandese, con Tillman e compagni incapaci di impensierire gli ospiti prima e dopo. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: leverkusen - union
Leverkusen-Union Berlin (sabato 04 ottobre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici
? Bayer Leverkusen–PSV è già sfida da dentro o fuori in Champions! Tedeschi a caccia di riscatto dopo il pari col Copenaghen, olandesi feriti dalla sconfitta con l’Union SG. Bosz senza Van Bommel e Plea: emergenza in attacco. Chi rialza la testa? #Leve - X Vai su X
BUNDESLIGA - 5a GIORNATA Nessun cambiamento nei primi tre posti. Eintracht Francoforte, Stoccarda e Bayer Leverkusen sopravanzano il Colonia, che scende in settima posizione raggiunto anche dal Friburgo. Wolfsburg e - facebook.com Vai su Facebook
Bundesliga 2025-2026: Bayer Leverkusen-Union Berlino, le probabili formazioni - La partita è valida per la sesta giornata del massimo campionato tedesco: le squadre scendono in campo alle ore 15. Lo riporta sportal.it
Bayer Leverkusen-Union: dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE - I padroni di casa cercano continuità dopo il pareggio in Champions League, mentre gli ospiti vogliono confermare il buon momento di forma in campionato ... Come scrive msn.com