Leverkusen-Union Berlin sabato 04 ottobre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Rischia il werkself contro gli eisernen

Continua il cammino ondivago del Leverkusen di Hjulmand che quest'oggi è impegnato in campionato contro l'Union Berlin di Baumgart. Il werkself ha faticato non poco contro il PSV ed è già positivo l'aver portato via il secondo pareggio consecutivo dalla sfida. Il gol tra l'altro è arrivato per uno svarione della difesa olandese, con Tillman e compagni incapaci di impensierire gli ospiti prima e dopo.

