Leverkusen-Union Berlin sabato 04 ottobre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua il cammino ondivago del Leverkusen di Hjulmand che quest’oggi è impegnato in campionato contro l’Union Berlin di Baumgart.  Il werkself ha faticato non poco contro il PSV ed è già positivo l’aver portato via il secondo pareggio consecutivo dalla sfida. Il gol tra l’altro è arrivato per uno svarione della difesa olandese, con Tillman e compagni incapaci di impensierire gli ospiti prima e dopo. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

leverkusen union berlin sabato 04 ottobre 2025 ore 15 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Leverkusen-Union Berlin (sabato 04 ottobre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: leverkusen - union

Cerca Video su questo argomento: Leverkusen Union Berlin Sabato