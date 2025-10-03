Letizia Battaglia | la vita e l’opera Per la prima volta in Italia
di Benedetta Cucci Quegli scatti in bianco e nero ancora ci guardano e ci pongono delle domande, inducendoci a delle profonde riflessioni sull’esistenza che tutt’ora sono fondamentali: come vivere, resistere e trovare bellezza nonostante le tragedie della vita? Ecco quindi l’importanza e la necessità delle 200 fotografie che compongono la grande mostra, per la prima volta in Italia, Letizia Battaglia. L’opera: 1970-2020 dal 18 ottobre all’11 gennaio 2026 al Museo Civico San Domenico di Forlì, con la curatela di Walter Guadagnini. Ideata e prodotta da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, dal museo Jeu de Paume di Parigi, con la collaborazione dell’Archivio Letizia Battaglia, l’esposizione esplora l’intero percorso creativo della fotografa siciliana (1935 – 2022) attraverso fotografie, libri, giornali e riviste provenienti dal suo archivio, testimoniando la varietà dei suoi interessi e la continuità del suo impegno civile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
