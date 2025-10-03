Lesioni su tutto il corpo Orrore in Italia trovato così in casa | scena agghiacciante

È morto all’ospedale di Imperia l’uomo di 58 anni che nella serata di giovedì 2 ottobre era stato ricoverato in condizioni critiche con traumi multipli. Il 58enne era stato soccorso dal personale del 118 nella sua abitazione di via Allende, da dove era stato trasportato d’urgenza al nosocomio cittadino. Sulla vicenda è stata immediatamente aperta un’ inchiesta coordinata dalla Procura di Imperia, mentre la Polizia di Stato, con il supporto della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, ha avviato indagini per chiarire l’origine delle ferite che hanno portato alla morte dell’uomo. Due al momento le ipotesi investigative principali: la prima porta a una possibile aggressione, mentre la seconda considera la possibilità che il 58enne sia rimasto vittima di un incidente, forse durante un’attività lavorativa, e poi abbandonato vicino alla sua abitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

