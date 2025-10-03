Lesioni neurologiche da esplosione | una bimba di Gaza è ricoverata al Civile

Bresciatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono arrivati in Italia nella tarda serata di lunedì, atterrati all'aeroporto militare di Villafranca di Verona a bordo di un C-130 dell'Aeronautica Militare decollato da Eliat Ramon, Israele: a bordo c'erano 4 bambini palestinesi accompagnati dai familiari. Dopo una prima valutazione medica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

