Lesioni neurologiche da esplosione | una bimba di Gaza è ricoverata al Civile
Sono arrivati in Italia nella tarda serata di lunedì, atterrati all'aeroporto militare di Villafranca di Verona a bordo di un C-130 dell'Aeronautica Militare decollato da Eliat Ramon, Israele: a bordo c'erano 4 bambini palestinesi accompagnati dai familiari. Dopo una prima valutazione medica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: lesioni - neurologiche
NUOVO CORSO SULLA RIABILITAZIONE DEL NERVO FACCIALE Le lesioni del nervo facciale sono tra le più comuni patologie neurologiche e possono causare una paralisi parziale o totale di metà del volto. Questo non significa solo avere diffic - facebook.com Vai su Facebook
Tre bambini di Gaza di sette, dieci e undici anni accolti negli ospedali lombardi, tutti con lesioni neurologiche da esplosione. - X Vai su X
Lesioni neurologiche da esplosione: una bimba di Gaza è ricoverata al Civile - Sono arrivati in Italia nella tarda serata di lunedì, atterrati all'aeroporto militare di Villafranca di Verona a bordo di un C- Come scrive bresciatoday.it
Fuga dall’orrore di Gaza, tre bambini palestinesi feriti ricoverati negli ospedali lombardi - I piccoli, dai 7 agli 11 anni, sofferenti di lesioni neurologiche da esplosioni sono stati portati al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, agli Spedali Civili di Brescia e al Niguarda di Milano ... Scrive ilgiorno.it