LeSerre celebra la 21^ giornata del contemporaneo con mostre installazioni e musica live
In occasione della 21^ Giornata del Contemporaneo, sabato 4 ottobre 2025 Le(Serre aprirà le sue porte a Basaldella di Campoformido (Strada dell’Artigiano 267) per una serata intera che intreccerà arti visive, ricerca fotografica, installazioni nel paesaggio e musica dal vivo. L’iniziativa si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
