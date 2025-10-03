L’Eroica supera i novemila iscritti Bici cultura ed eventi nel Villaggio

Ogni pedalata è un verso di poesia. Ogni goccia di sudore è parte di un’impresa leggendaria. Ogni metro percorso è un viaggio a ritroso nella storia. Ogni risata un brindisi alla vita. L’Eroica non è una corsa, è un tuffo nella memoria, un’immersione nella bellezza: saranno circa 9mila i ciclisti che domani e domenica, in sella a un gioiello d’epoca e con la maglia in lana, del nonno o dello zio, da Gaiole, sfileranno sulle strade bianche del Chianti e della Val d’Orcia facendo delle terre di Siena, il cuore pulsante del ciclismo internazionale, un melting pot di lingue, culture e passioni, senza distinzioni di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

