L’Eroica a Gaiole in Chianti | un viaggio a pedali nel tempo sulle strade bianche di Siena

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato ritorna il fascino del ciclismo eroico con 9000 partecipanti da 51 nazioni: le donne sono 1200. Cinque percorsi, ospite d’onore De Vlaeminck. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l8217eroica a gaiole in chianti un viaggio a pedali nel tempo sulle strade bianche di siena

© Gazzetta.it - L’Eroica a Gaiole in Chianti: un viaggio a pedali nel tempo sulle strade bianche di Siena

In questa notizia si parla di: eroica - gaiole

Ciclismo, quasi 50 giorni all'Eroica di Gaiole in Chianti

A Gaiole in Chianti L’Eroica 2025 il 4 e 5 ottobre

L’Eroica 2025: tutto pronto a Gaiole in Chianti per il grande ciclismo storico

l8217eroica gaiole chianti viaggioL’Eroica a Gaiole in Chianti: un viaggio a pedali nel tempo sulle strade bianche di Siena - Sabato ritorna il fascino del ciclismo eroico con 9000 partecipanti da 51 nazioni: le donne sono 1200. Segnala msn.com

l8217eroica gaiole chianti viaggioGaiole in Chianti, tra vino, storia e pedalate d’altri tempi - Un viaggio tra borghi, castelli e colline del Chianti, tra paesaggi da sogno e l’emozione senza tempo della ciclostorica L’Eroica. Secondo siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: L8217eroica Gaiole Chianti Viaggio