L’Eremo di Sant’Espedito di Badagnano al Tg2

Ilpiacenza.it | 3 ott 2025

L'Eremo di SantEspedito di Badagnano, frazione di Carpaneto, è finito al centro di un servizio del Tg2 della Rai. Il luogo, che fa parte del circuito del Fai, è un luogo silenzioso, immerso nel verde dei boschi e lontano dal traffico di tutti i giorni. Dell’eremo si occupano i residenti della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

