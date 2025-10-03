L' eredità di monsignor Nonis | Pordenone e Vicenza celebrano la figura del vescovo cultore dell' arte

Una figura centrale per la vita religiosa e civile di due regioni, un ponte tra la cattedra universitaria e l'altare, tra il Friuli e il Veneto. È Monsignor Pietro Giacomo Nonis, vescovo emerito di Vicenza e originario di Fossalta di Portogruaro, il protagonista del grande progetto espositivo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Pordenone e Vicenza, “Vivere il proprio tempo”: omaggio al vescovo Nonis tra fede e arte - Mostre a Pordenone e Vicenza per ricordare Pietro Giacomo Nonis: arte sacra, collezioni etnografiche e memoria spirituale. Scrive nordest24.it

