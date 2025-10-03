Firenze, 3 ottobre 2025 – Oggi ritorna la convention di Matteo Renzi alla Leopolda di Firenze. Edizione numero 13, dal titolo “Vivaio Italia”. Quel che colpisce di più del programma è la presenza degli ospiti provenienti dal governo. Alle 18:30 di oggi ci sarà il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che parlerà di “città sicure”; domani mattina alle 11:45 il ministro della Difesa Guido Crosetto interverrà su “geopolitica e difesa comune”; domani pomeriggio alle 16 dialogo con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara su educazione e merito. C’è anche spazio per Stefano Bonaccini, presidente del Pd: “Il campo largo funziona?”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Leopolda di lotta e di governo